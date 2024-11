Nuova illuminazione nella zona della stazione di Brescia

Cominceranno a metà dicembre i lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione nella zona stazione. Costo totale dell’intervento circa 106mila euro, per una durata di otto settimane.

«Siamo in dialogo e in continuo confronto con il quartiere sud, soprattutto nella zona della stazione che è la più attenzionata – ha detto la sindaca Laura Castelletti –. Questa riqualificazione è per noi molto importante, non dimentichiamoci che la zona è stata inserita nel calendario delle iniziative di Natale».

Sarà escluso dai lavori solo il piazzale della stazione: «I vari permessi legati alla Sovrintendenza – ha spiegato l’assessore Valter Muchetti – avrebbero rallentato tutto il programma. Abbiamo quindi pensato di partire e di aggiungere eventualmente più avanti anche il piazzale. Detto questo, come illuminazione quella zona è la meno problematica perché è uno spazio aperto senza piante che oscurano».

Le vie in cui sarà rinnovata l’illuminazione

I lavori riguarderanno il viale della Stazione, vicolo della Stazione, via Foppa, via Solferino, piazza della Repubblica e la scalinata di accessi al capolinea degli autobus. L’intervento sarà effettuato da A2A: «Renderà omogenea l’illuminazione della strada e dei marciapiedi – ha spiegato l’ingegnere Costantino – e armonizzerà esteticamente i corpi illuminanti».

Per l’occasione è stato coinvolto anche il settore verde per una manutenzione straordinaria degli alberi.

«Non avrei potuto sperare di meglio – ha detto la presidente del Cdq, Monica Ferrata – questo progetto soddisfa tutte le richieste e segnalazioni che da 11 anni raccolgo».