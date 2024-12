Recuperati i nove escursionisti rimasti bloccati sull’Adamello

Soccorso Alpino, Guardia di Finanza ed elisoccorso sono stati impegnati per oltre quattro ore nel recupero di un gruppo di nove escursionisti veneti rimasto bloccato sulla parete nord dell’Adamello durante una escursione. L’escursione si sarebbe prolungata oltre le ore di luce e il gruppo si sarebbe così trovato in difficoltà: le operazioni di soccorso si sono concluse poco dopo le 21.

Una situazione analoga a quella accaduta sabato a Idro allo stesso orario, attorno alle 17. La centrale operativa aveva attivato le squadre per due escursionisti, un uomo e una donna, in difficoltà nei pressi di Cima Crench, a 700 metri di quota. Si sono ritrovati in un luogo molto impervio, fuori dal sentiero e allora hanno chiesto aiuto.

Soccorso Alpino e Guardia di Finanza, in questo periodo di clima rigido e ridotte ore di luce, raccomandano agli escursionisti di pianificare con la massima attenzione ogni uscita, cercando di evitare di trovarsi in quota al calare della sera. Portare soccorso alle persone in difficoltà espone gli operatori a grossi rischi e comporta importanti costi per la collettività.