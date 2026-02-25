Nel giorno dello sfratto si toglie la vita, morto 56enne bresciano

Quando l’ufficiale giudiziario alle 11 del mattino è arrivato di fronte alla porta dell’abitazione, stranamente l’ha trovata aperta. Entrato in quell’appartamento, dove avrebbe dovuto eseguire uno sfratto esecutivo, ha rinvenuto il corpo del 56enne inquilino: si era tolto la vita poco prima.

Una storia drammatica che si è verificata in silenzio. Nel silenzio che il 56enne, a quanto pare, aveva scelto di adottare. Alcuni conoscenti spiegano come l’uomo nel corso degli anni avesse attraversato periodi non semplici ma avesse scelto di non chiedere formalmente aiuto a nessuno.

Originario del Bresciano

Il 56enne, operaio originario della provincia di Brescia, da dove era arrivato anni fa con la moglie, dalla quale si era separato, e padre di due figlie, non era uno sconosciuto. Nell’appartamento, dopo la rottura con la coniuge, era rimasto a vivere da solo. Ma non era del tutto solo: oltre alle due figlie aveva anche un fratello, residente nel Bresciano, che regolarmente gli faceva visita. Così come pure la polizia locale spesso passava per verificare che fosse tutto a posto. E, a quanto pare, aveva anche trovato una nuova soluzione abitativa.

Dal canto suo lui avrebbe sempre confermato che sì, era tutto a posto. Ma dentro di sé, forse, non era così. Una luce che forse si era spenta anni fa, probabilmente anche a causa dalle traversie che la vita può riservare. Fino al drammatico epilogo di ieri mattina. Dopo la scoperta, l’ufficiale giudiziario ha allertato i carabinieri. A seguito dei vari accertamenti, la salma del 56enne alla fine è stata restituita ai familiari.«Quella persona viveva da tempo una situazione di disagio conosciuta in paese, ma non si era mai rivolto ai servizi sociali del Comune» ha detto la sindaca di Casalmoro Maura Tommaselli.