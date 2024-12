Nel Bresciano 85mila tonnellate di rifiuti radioattivi in nove discariche

La maggior parte contaminati da Cesio-137 arrivato dall’ex Unione Sovietica nei primi anni Novanta e fuso in alcune raffinerie

Un'immagine d'archivio dell'ex Cava Piccinelli - Foto Eden © www.giornaledibrescia.it

Con 85.534 tonnellate di rifiuti radioattivi la provincia di Brescia registra la maggior concentrazione di discariche contenenti scorie di questo tipo, non solo in Lombardia ma in tutta Italia. Nel Bresciano sono nove i siti contaminati, che rappresentano la gran parte dei siti lombardi (in tutto parliamo di 15 installazioni industriali sparse sul territorio regionale), i quali con 6.147 metri cubi di rifiuti radioattivi costituiscono il 19,81% delle scorie nazionali. La Lombardia è seconda solo