Nel 2025 ci saranno diversi ponti: come pianificare le ferie, fin da ora

L’anno che si sta aprendo vedrà sul calendario diversi ponti, ovvero diverse occasioni per allungare riposi festivi e ferie in maniera strategica. Con una pianificazione delle ferie si possono infatti ottenere potenzialmente fino a 35 giorni di riposo o vacanza utilizzando solo 13 giorni di ferie e permessi.

Per esempio: prendendo quattro giorni di ferie dal 28 aprile al 2 maggio, si può organizzare una vacanza di dieci giorni consecutivi, dal 25 aprile al 4 maggio. Il calendario del 2025 è quindi particolarmente favorevole per chi ama viaggiare o per chi preferisce prendersi pause prolungate durante l’anno, non per forza in agosto.

I primi giorni

Prima di tutto, Capodanno è caduto di mercoledì. Anche se non consente un vero ponte, è comunque una pausa a metà settimana, che diverse persone hanno allungato fino all’Epifania di lunedì 6 gennaio. Più interessante è quindi proprio l’Epifania: permette di godere di un weekend lungo.

In primavera

Ad aprile la Pasqua – che cade domenica 20 – sarà seguita come sempre dal lunedì dell’Angelo il 21 aprile. Pochi giorni dopo, venerdì 25 aprile si celebrerà la Festa della Liberazione, con un altro ponte di tre giorni fino a domenica 27 aprile.

Per chi desidera prolungare ulteriormente la pausa, sarà possibile prendere tre giorni di ferie tra il 22 e il 24 aprile, ottenendo così una vacanza di nove giorni, includendo Pasqua, Pasquetta e il 25 aprile.

Maggio comincerà quindi con la Festa dei Lavoratori, che cade giovedì 1. Prendendo un giorno di ferie venerdì 2 maggio si potrà approfittare di un lungo ponte di quattro giorni.

Giugno e l’estate

Anche giugno è generoso: la Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno, allunga il weekend di un giorno. Dopodiché in estate si potrà contare su un altro weekend lungo: quello di Ferragosto, dal momento che l’Assunzione cadrà venerdì 15 agosto.

In autunno e in inverno

Con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno, sul calendario dei ponti andranno segnati Ognissanti (sabato 1 novembre, che non è un vero e proprio ponte ma che rappresenta una giornata di riposo per chi lavora anche nel weekend), l’Immacolata concezione che cade lunedì 8 dicembre e, infine, Natale e Santo Stefano: saranno rispettivamente giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, per un ponte di quattro giorni fino a domenica 28.