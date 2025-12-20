Giornale di Brescia
Natale in piazza a Comezzano Cizzago, festa tra musica e comunità

Francesco Venturini
Spettacoli delle scuole, premiazioni, Casa di Babbo Natale e coro gospel hanno coinvolto grandi e piccoli in una giornata molto partecipata
Una lunga giornata di festa per scambiarsi gli auguri di un sereno Natale, ma non solo. Fin dalle prime ore di questa mattina Piazza Europa a Comezzano Cizzago si è animata di luci, colori, musica e atmosfera natalizia, accogliendo una comunità che ha risposto presente con entusiasmo, partecipando numerosa all’iniziativa.

La mattinata si è aperta con lo spettacolo musicale sul palco allestito davanti ai tre alberi di Natale realizzati dagli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria. I protagonisti sono stati i bambini delle elementari, affiancati da una rappresentanza degli studenti degli altri due istituti, che con esibizioni musicali hanno catturato l’attenzione dei tanti presenti, regalando emozioni e applausi. A seguire, spazio alla premiazione degli alunni meritevoli dell’anno: una ventina i ragazzi premiati nel corso della cerimonia, alla quale hanno preso parte anche i volontari della Protezione Civile, insieme al sindaco e agli assessori comunali, per celebrare l’impegno, la dedizione e i risultati ottenuti dagli studenti.

Associazioni e comunità

Nel pomeriggio ha aperto la Casa di Babbo Natale
Nel pomeriggio ha aperto la Casa di Babbo Natale

Nel pomeriggio, a partire dalle 14, la festa è proseguita con l’apertura della Casa di Babbo Natale, diventata subito uno dei punti più frequentati della giornata. Qui i bambini hanno potuto scattare foto con Babbo Natale e il suo fidato elfo, consegnare la tradizionale letterina e vivere un momento magico accompagnati dalle note del coro gospel, che ha interpretato alcune delle più celebri canzoni natalizie.

Alla riuscita dell’evento hanno contribuito anche gli oratori e le associazioni del paese, realtà fondamentali per la vita sociale e culturale di Comezzano Cizzago, che hanno dato ulteriore valore a una giornata pensata per tutta la comunità. Soddisfatto per l’ottima riuscita della manifestazione il sindaco Massimiliano Metelli. «È stata una bellissima giornata di festa, non solo per i più piccoli ma anche per i grandi. La comunità si è ritrovata, ha festeggiato e si è scambiata gli auguri di Natale. L’affluenza è stata altissima, anche grazie alla partecipazione delle scuole con i rispettivi spettacoli, delle associazioni e della Protezione Civile, che ringrazio per aver reso questa giornata così ricca e partecipata».

