Natale in piazza a Comezzano Cizzago, festa tra musica e comunità

Una lunga giornata di festa per scambiarsi gli auguri di un sereno Natale, ma non solo. Fin dalle prime ore di questa mattina Piazza Europa a Comezzano Cizzago si è animata di luci, colori, musica e atmosfera natalizia, accogliendo una comunità che ha risposto presente con entusiasmo, partecipando numerosa all’iniziativa.

La mattinata si è aperta con lo spettacolo musicale sul palco allestito davanti ai tre alberi di Natale realizzati dagli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria. I protagonisti sono stati i bambini delle elementari, affiancati da una rappresentanza degli studenti degli altri due istituti, che con esibizioni musicali hanno catturato l’attenzione dei tanti presenti, regalando emozioni e applausi. A seguire, spazio alla premiazione degli alunni meritevoli dell’anno: una ventina i ragazzi premiati nel corso della cerimonia, alla quale hanno preso parte anche i volontari della Protezione Civile, insieme al sindaco e agli assessori comunali, per celebrare l’impegno, la dedizione e i risultati ottenuti dagli studenti.

Associazioni e comunità

Nel pomeriggio ha aperto la Casa di Babbo Natale

Nel pomeriggio, a partire dalle 14, la festa è proseguita con l’apertura della Casa di Babbo Natale, diventata subito uno dei punti più frequentati della giornata. Qui i bambini hanno potuto scattare foto con Babbo Natale e il suo fidato elfo, consegnare la tradizionale letterina e vivere un momento magico accompagnati dalle note del coro gospel, che ha interpretato alcune delle più celebri canzoni natalizie.

Alla riuscita dell’evento hanno contribuito anche gli oratori e le associazioni del paese, realtà fondamentali per la vita sociale e culturale di Comezzano Cizzago, che hanno dato ulteriore valore a una giornata pensata per tutta la comunità. Soddisfatto per l’ottima riuscita della manifestazione il sindaco Massimiliano Metelli. «È stata una bellissima giornata di festa, non solo per i più piccoli ma anche per i grandi. La comunità si è ritrovata, ha festeggiato e si è scambiata gli auguri di Natale. L’affluenza è stata altissima, anche grazie alla partecipazione delle scuole con i rispettivi spettacoli, delle associazioni e della Protezione Civile, che ringrazio per aver reso questa giornata così ricca e partecipata».