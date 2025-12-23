«Natale, festa degli uomini di buona volontà»: gli auguri del vescovo

Anche quest’anno puntuali sono arrivati gli auguri di Natale del vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada, in vista delle festività dei prossimi giorni. Lo spunto, come dice nel video, lo danno il Vangelo di Luca e quanto questi dice circa il canto degli angeli.

L’augurio del vescovo di Brescia

«Quando Gesù nasce a Betlemme deposto in una mangiatoia, dice l'evangelista Luca, un angelo dà l'annuncio ai pastori di questa nascita: “Per voi è nato un Salvatore”. Poi a questo angelo si uniscono tantissimi altri, una moltitudine che canta “Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà”, si diceva. Oggi si dice che Dio ama. Ecco: questa buona volontà, anzitutto è la buona volontà di Dio. Dio ha nei nostri confronti una volontà buona. È colui che si rivolge all’umanità in un atteggiamento costante di benevolenza, misericordioso, colui che ci fa grazia, che è sempre disposto a rialzarci in ogni momento e si prende cura di noi. Ebbene, alla volontà di Dio corrisponda la nostra buona volontà. Gli uomini di buona volontà. Il Natale è la festa degli uomini e delle donne di buona volontà. Ci aiuti il Signore Gesù che nasce in mezzo a noi come testimone, il più grande che si possa immaginare della bontà di Dio, della buona volontà di Dio verso di noi, ci aiuti ad essere a nostra volta persone di buona volontà che si rivolgono agli altri senza considerarli estranei o addirittura nemici, con grande rispetto, con grande attenzione, con il desiderio sincero di camminare insieme e di edificare una convivenza dove dove a ciascuno è dato il diritto di essere veramente felice della sua vita. È l’augurio sincero che io faccio a tutti voi.