Mosca, assassinato generale stato maggiore, «sospettiamo Kiev»

«Un ordigno piazzato sotto il telaio di una automobile è stato fatto esplodere la mattina del 22 dicembre a Mosca e il generale Fanil Sarvarov, capo del Dipartimemto di addestramento operativo dello Stato maggiore russo, è morto a causa delle ferite riportate».

Lo scrive l'agenzia russa Tass, che cita la portavoce del comitato investigativo russo, Svetlata Petrenko, aggiungendo che le autorità sospettano la mano dei servizi ucraini nell'attentato. Poco prima si era saputo dell'esplosione di un'auto nel cortile di un palazzo nella zona sud di Mosca.

What we know about terror attack on senior Russian general in Moscow. TASS has compiled key facts about the terror attack:https://t.co/Rt4itfUZOu pic.twitter.com/jDo2OmxDeN — TASS (@tassagency_en) December 22, 2025

Fanil Sarvarov, 56 anni, ha ricoperto tutti i principali incarichi di comando durante la sua carriera militare.

Nel 2015-2016 ha svolto compiti relativi alla pianificazione e all'esecuzione delle operazioni militari in Siria. Nel 2016 è stato nominato capo della Direzione per l'addestramento operativo dello Stato Maggiore.

Sarvarov fu insignito dell'Ordine del Coraggio, della Medaglia Suvorov e dell'Ordine al Merito della Patria, di prima e seconda classe.