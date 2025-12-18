Morto Peter Arnett, premio Pulitzer per i reportage dal Vietnam

È morto a 91 anni Peter Arnett. Reporter americano premio Pulitzer, è stato uno dei nomi più noti del giornalismo Usa.

Arnett vinse il Pulitzer per il giornalismo internazionale nel 1966 per i suoi reportage sulla guerra del Vietnam per l’Associated Press. Si è spento ieri a Newport Beach, circondato da amici e familiari, come ha dichiarato suo figlio Andrew Arnett. Era entrato in un hospice sabato a causa di un cancro alla prostata.

Come corrispondente di agenzia di stampa, Arnett era noto soprattutto per il lavoro sul campo in Vietnam dal 1962 fino alla fine della guerra nel 1975. Divenne successivamente un nome familiare negli Usa, e un volto televisivo, dal 1991, dopo aver trasmesso aggiornamenti in diretta per la Cnn sulla prima Guerra del Golfo.