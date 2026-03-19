È morto Michael Hartono, uno dei due proprietari del Como

Il magnate indonesiano aveva 86 anni: si è spento a Singapore. Insieme al fratello Robert Budi aveva acquisito i lariani nel 2019

Michael Hartono - Foto Iqbal Firdaus/Kumparan

A A Riduci Ingrandisci Il magnate indonesiano del tabacco Michael Hartono, azionista di riferimento del Como, è morto a Singapore a 86 anni. Lo riporta il Jakarta Globe, che cita un portavoce della PT Djarum, azienda produttrice di sigarette kretek di proprietà dello stesso Hartono e del fratello Robert Budi. I fratelli Hartono, attraverso la società inglese Sent Entertainment, hanno acquisito il Como nel 2019.

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