È morto Michael Hartono, uno dei due proprietari del Como
Il magnate indonesiano aveva 86 anni: si è spento a Singapore. Insieme al fratello Robert Budi aveva acquisito i lariani nel 2019
Michael Hartono - Foto Iqbal Firdaus/Kumparan
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Il magnate indonesiano del tabacco Michael Hartono, azionista di riferimento del Como, è morto a Singapore a 86 anni.
Lo riporta il Jakarta Globe, che cita un portavoce della PT Djarum, azienda produttrice di sigarette kretek di proprietà dello stesso Hartono e del fratello Robert Budi. I fratelli Hartono, attraverso la società inglese Sent Entertainment, hanno acquisito il Como nel 2019.
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