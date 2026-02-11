Giornale di Brescia
È morto James Van Der Beek, l’attore di Dawson's Creek aveva un tumore

Nel novembre 2024 rivelò di aver ricevuto una diagnosi di tumore al colon: aveva 48 anni
James Van Der Beek - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
È morto, all'età di 48 anni, James Van Der Beek, l'attore statunitense noto per aver interpretato il protagonista della serie anni '90 Dawson's Creek.

Il suo esordio al cinema avvenne nel 1995 con Angus, ma la sua carriera ebbe un decollo solo nel 1998, quando ottenne la parte principale nella serie TV nel ruolo del protagonista, Dawson Leery. Nel novembre 2024, Van Der Beek rivelò di aver ricevuto una diagnosi di tumore al colon.

