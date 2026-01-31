È morto Giorgio Fontana, storico collaboratore del calcio dilettantistico per il nostro giornale. Avrebbe compiuto 85 anni il 4 febbraio.

Per anni ha scritto del calcio della nostra provincia, diventando poi anche un volto televisivo con apparizioni in varie trasmissioni sportive. Per un periodo, inoltre, è stato collaboratore dell’Ansa.

Era ricoverato da poco più di un mese alla Poliambulanza per una polmonite e le sue condizioni si sono poi aggravate con il passare dei giorni.

Per sua volontà non verrà celebrato il funerale e già lunedì dovrebbe essere portato al tempio crematorio per la cremazione. Oggi e domani è possibile fargli visita alla camera mortuaria della Poliambulanza dalla 8.30 alle 18.30.