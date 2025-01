Morto David Lynch, il regista di Twin Peaks

È morto a 78 anni David Lynch, il regista di Twin Peaks e di Mulholland Drive. Ne danno notizia i media americani. Lynch, fumatore incallito, aveva annunciato l'anno scorso di soffrire di una grave forma di enfisema e che non avrebbe più potuto lasciare casa per dirigere nuovi film.

La sua famiglia ha annunciato la sua morte in un post su Facebook, scrivendo: «C’è un grande buco nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come direbbe lui, "tieni d’occhio la ciambella e non il buco"».