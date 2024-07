Morto annegato nell’Oglio a Soncino, Steven sapeva nuotare

Sapeva nuotare Heiden Steven Abreu Ozoria, il tredicenne morto annegato nel fiume Oglio tra la provincia di Cremona e quella di Brescia nella serata di ieri. Il giovane ha infatti attraversato il fiume passando dalla sponda cremonese a quella bresciana e si stava tuffando dalle rocce con alcuni amici quando improvvisamente non è più riemerso.

I Vigili del fuoco di Orzinuovi, insieme ai sommozzatori di Milano e al Saf fluviale di Cremona, lo hanno poi trovato 40 minuti più tardi a due metri di profondità. Il ragazzino, di origini dominicane, viveva in città con la famiglia. È stata disposta l’autopsia per stabilire le cause del decesso.