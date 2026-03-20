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Esplosione in un casale a Roma, due morti: forse preparavano attentato

Non si esclude che nel mirino ci potessero essere la rete ferroviaria, il gruppo Leonardo o una nuova campagna pro Cospito
  • La polizia scientifica sul luogo dell'esplosione del casale avvenuta nella notte. Roma, 20 marzo 2026. ANSA/Emanuele Valeri
    La Polizia nel casale in cui si è verificata l'esplosione - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • La polizia scientifica sul luogo dell'esplosione del casale avvenuta nella notte. Roma, 20 marzo 2026. ANSA/Emanuele Valeri
    La Polizia nel casale in cui si è verificata l'esplosione - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Una veduta generica dei Vigili del Fuoco sul luogo dell'esplosione del Casale in Via delle Capannelle 221, dove sono stati rinvenuti i corpi di due persone. Roma, 20 marzo 2026. ANSA/Emanuele Valeri
    La Polizia nel casale in cui si è verificata l'esplosione - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • La polizia scientifica sul luogo dell'esplosione del casale avvenuta nella notte. Roma, 20 marzo 2026. ANSA/Emanuele Valeri
    La Polizia nel casale in cui si è verificata l'esplosione - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • La polizia scientifica sul luogo dell'esplosione del casale avvenuta nella notte. Roma, 20 marzo 2026. ANSA/Emanuele Valeri
    La Polizia nel casale in cui si è verificata l'esplosione - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • La polizia scientifica sul luogo dell'esplosione del casale avvenuta nella notte. Roma, 20 marzo 2026. ANSA/Emanuele Valeri
    La Polizia nel casale in cui si è verificata l'esplosione - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • La polizia scientifica sul luogo dell'esplosione del casale avvenuta nella notte. Roma, 20 marzo 2026. ANSA/Emanuele Valeri
    La Polizia nel casale in cui si è verificata l'esplosione - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • La polizia scientifica sul luogo dell'esplosione del casale avvenuta nella notte. Roma, 20 marzo 2026. ANSA/Emanuele Valeri
    La Polizia nel casale in cui si è verificata l'esplosione - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • La polizia scientifica sul luogo dell'esplosione del casale avvenuta nella notte. Roma, 20 marzo 2026. ANSA/Emanuele Valeri
    La Polizia nel casale in cui si è verificata l'esplosione - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • La polizia scientifica sul luogo dell'esplosione del casale avvenuta nella notte. Roma, 20 marzo 2026. ANSA/Emanuele Valeri
    La Polizia nel casale in cui si è verificata l'esplosione - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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Forse preparavano un attentato le due vittime del crollo del casale nel parco degli Acquedotti a Roma. È una delle piste investigative. Tra le ipotesi, che l’ordigno maneggiato al momento dell’esplosione fosse diretto a un’azione da mettere in atto nelle prossime settimane.

Non si esclude che nel mirino ci potesse essere la rete ferroviaria e il gruppo Leonardo – società attiva nei settori della difesa –, come anche un rilancio della campagna a favore dell’anarchico Cospito, in vista della scadenza a maggio del decreto applicativo di 4 anni alla sua detenzione in 41bis.

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