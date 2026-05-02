Morte avvelenate: lunedì il prelievo di telefoni e pc delle vittime in casa
Lo ha disposto la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato
Madre e figlia morte avvelenate, si indaga per duplice omicidio premeditato - Ansa © www.giornaledibrescia.it
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