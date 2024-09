È morta la maratoneta Rebecca Cheptegei: era stata bruciata dal fidanzato

La maratoneta ugandese Rebecca Cheptegei è morta a causa delle gravi ustioni riportate dopo che il suo fidanzato le aveva dato fuoco domenica scorsa: lo ha annunciato il presidente del Comitato olimpico ugandese.

«Abbiamo appreso della triste morte della nostra atleta olimpica Rebecca Cheptegei a seguito di un violento attacco da parte del suo fidanzato. Che la sua anima riposi in pace e condanniamo fermamente la violenza contro le donne», ha dichiarato Donald Rukare su X, deplorando «un atto vile e insensato che ha portato alla perdita di una grande atleta».

La 33enne Cheptegei era ricoverata a Eldoret, in Kenya, in terapia intensiva. In passato aveva fatto parte della scuderia Rosa Associati del bresciano Gabriele Rosa.