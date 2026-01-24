Minneapolis, agente federale spara e uccide un uomo in strada

Un agente federale ha aperto il fuoco e ha ucciso su un uomo nel quartiere di Eat Street, a sud di Minneapolis. Un giornalista di Bring Me The News che si trovava nei pressi della scena ha dichiarato che un agente ha aperto il fuoco su un uomo fuori da Glam Doll Donuts, all'angolo tra Nicollet Avenue e 26th Street, intorno alle 9.

La morte è stata confermata dal capo della polizia di Minneapolis, Brian O'Hara, alla Cnn. Il video del giornalista rivela che sono stati sparati diversi colpi e che l'agente si trovava a pochi metri dall'uomo quando è stato colpito, apparentemente al petto. Si tratta della terza sparatoria che coinvolge agenti federali a Minneapolis.

Sicurezza interna

Secondo quanto riferito da un funzionario del Dipartimento per la Sicurezza Interna, l’uomo «aveva una pistola con due caricatori». Il funzionario ha precisato che la situazione è in continua evoluzione e ha fornito una foto della presunta arma da fuoco, che sembra essere una Sig Sauer Emperor Scorpion. Non è chiaro se l'uomo stesse brandendo apertamente l'arma o se questa fosse nascosta al momento in cui è stato colpito. Non è inoltre chiaro se possedesse il permesso di porto d'armi, obbligatorio nello Stato. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna non ha ancora descritto le circostanze che hanno portato alla sparatoria.

Le reazioni

La folla radunatasi vicino al luogo della sparatoria sta urlando contro la polizia di Minneapolis, chiedendo l'arresto degli agenti federali dell'immigrazione coinvolti nell'episodio. «Eccovi qui, a proteggere degli assassini», ha gridato un uomo con un megafono.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.



The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

«Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo l'ennesima sparatoria raccapricciante compiuta da agenti federali questa mattina. Il Minnesota ne ha abbastanza. Questa situazione è ripugnante. Il Presidente deve porre fine a questa operazione. Ritiri immediatamente le migliaia di agenti violenti e impreparati dal Minnesota. Subito»: lo scrive su X il governatore del Minnesota Tim Walz.