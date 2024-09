Mezzo pesante si ribalta e perde il carico di tondini

L’auto sbanda e finisce nella corsia di marcia opposta; il camion, che arriva dall’altra parte, finisce ruote all’aria: due mezzi ribaltati, tondini sull’asfalto (il carico del mezzo pesante) e tre feriti, non in gravissime condizioni. È questo il bilancio dell’incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la Sp11, tra Bedizzole e Lonato.

La ricostruzione

Secondo i primi rilievi della Polizia locale di Bedizzole e Calcinato, all’origine del sinistro ci sarebbe una sbandata: la ventenne alla guida della Panda avrebbe perso il controllo del veicolo e l’autista del camion, un 52enne, nel tentativo di evitarla avrebbe compiuto una manovra «estrema», ribaltandosi come la piccola utilitaria.

Ad avere la peggio il passeggero dell’automobile, padre della ragazza al volante. In ogni caso, anche lui non dovrebbe essere in imminente pericolo di vita. Sul posto per i soccorsi il Soccorso pubblico di Calcinato, la Croce Bianca, un’automedica e l’elisoccorso, che per fortuna non è servito. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Desenzano e al Civile.

Le ripercussioni sul traffico sono tuttora pesanti: la tangenziale è ancora chiusa, per permettere la rimozione in sicurezza dei tondini in ferro dal fondo stradale.