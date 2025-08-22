Giornale di Brescia
Merci per gli Usa, nuove regole: Poste italiane sospende le spedizioni

La Redazione Web
Dal 29 agosto non ci sarà più la franchigia doganale fino a 800 dollari: dal 23 agosto non verranno quindi accettati pacchi commerciali per gli Stati Uniti fino a data da destinarsi
Colli in lavorazione: l'«easy sorter» mentre movimenta i pacchi nel centro operativo delle Poste di via Dalmazia - © www.giornaledibrescia.it
Dal 29 agosto cambiano le regole per le spedizioni di merci verso gli Stati Uniti: tutte le merci dovranno infatti pagare anticipatamente le tariffe doganali prima di entrare nel paese americano. Questa novità deriva da un decreto statunitense approvato il 30 luglio che elimina la precedente franchigia doganale fino a 800 dollari, incidendo significativamente sulle procedure di spedizione internazionali.

In risposta a queste novità, Poste Italiane ha immediatamente avviato le attività necessarie per garantire ai propri clienti – aziende e privati – la possibilità di spedire merci verso gli Usa nel pieno rispetto delle nuove normative. Tuttavia, fanno sapere, le specifiche tecniche e le modalità operative sono state rese note dalla dogana americana solo il 15 agosto, riducendo di fatto i tempi di adeguamento per gli operatori postali.

Cosa succede ora

Di conseguenza, qualora non vengano fornite ulteriori indicazioni o deroghe da parte delle autorità statunitensi, Poste Italiane sarà costretta a sospendere temporaneamente, a partire dal 23 agosto, l’accettazione delle spedizioni contenenti merci dirette negli Stati Uniti. Rimarranno invece regolarmente attivi i servizi per la corrispondenza che non includa prodotti commerciali e le spedizioni effettuate tramite il servizio Poste Delivery International Express, che segue un processo logistico differente.

