Mercato di Montichiari, tagli e controlli per tutelare qualità e legalità

Giulia Bonardi

Approvate all’unanimità le modifiche al regolamento: tra i cambiamenti, la soppressione di quattro posteggi

2 ' di lettura

Il mercato a Montichiari

Il mercato settimanale del venerdì cambia volto per guardare al futuro senza perdere le radici. È stato definito «identitario», un appuntamento saldamente legato alla storia e all’economia del territorio, ma anche un presidio sociale e un luogo di aggregazione. Per valorizzarlo e tutelarlo, il Consiglio comunale di Montichiari ha approvato all’unanimità alcune modifiche al Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Sono stati soppressi quattro posteggi non alimentari – già inat