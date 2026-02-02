Mattarella incontra al Niguarda i ragazzi feriti a Crans-Montana

È durata circa 40 minuti la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano. Erano presenti anche il dg dell'ospedale Alberto Zoli e l'assessore della Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso. «É stata una sorpresa e una gioia per i genitori che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente - ha commentato Bertolaso -. L'umanità del presidente della Repubblica la conoscono tutti e tutti i genitori sono rimasti molto colpiti e toccati dalle sue parole e dalla visita che si è prolungata parecchio».

Il presidente «ha voluto anche incontrare alcuni ragazzi del centro ustioni, quelli che potevano incontrarlo e si è informato in dettaglio sulla situazione degli altri ragazzi. Ha ringraziato il personale sanitario, scattato foto con infermieri e medici e con i genitori dei ragazzi. È stato un momento molto importante e significativo - ha raccontato Bertolaso - che rimarrà nella storia di questo ospedale».

L’incoraggiamento

«Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai genitori dei ragazzi coinvolti nella strage di Crans-Montana incontrati al Niguarda, parlando proprio dei giovani ricoverati. Dopo aver incontrato i medici e i genitori, il capo dello Stato ha fatto un breve giro nel reparto.