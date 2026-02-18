Giornale di Brescia
﻿Cronaca

Mattarella interviene al Csm: «Le altre istituzioni lo rispettino»

Il presidente della Repubblica per la prima volta al plenum in 11 anni: «Questa sede rimane e deve rimanere estranea a temi o controversie di natura politica»
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - Foto Ansa
«In questa sede che rimane e deve rimanere rigorosamente istituzionale ed estranea a temi o controversie di natura politica, più che nelle funzioni di presidente di questo Consiglio, come Presidente della Repubblica avverto la necessità di rinnovare con fermezza l'esortazione al rispetto vicendevole, in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza nell'interesse della Repubblica». Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo i lavori del plenum del Csm.

«Sono consapevole – ha detto – che non è consueta la presenza del Presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda non si è mai verificata in 11 anni. Mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare ancora una volta il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm. Soprattutto la necessità e l'intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare particolarmente da parte delle altre istituzioni nei confronti di questa istituzione. Istituzione – ha aggiunto – non esente nel suo funzionamento da difetti, lacune, errori e nei cui confronti non sono ovviamente precluse critiche. Come del resto si registrano difetti, lacune errori e sono possibili critiche riguardo alle attività di altre istituzioni della Repubblica siano esse parte del potere legislativo, di quello esecutivo, di quello giudiziario».

