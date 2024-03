Maratoneta morto a Cimbergo, Rosa: «La prossima Bam sarà intitolata a Walter Bassi»

L’allenatore conobbe il 59enne quando questi avevi solo 20 anni: «Incarnava perfettamente i valori dell’uomo della Valcamonica»

Walter Gualtiero Bassi aveva 60 anni - © www.giornaledibrescia.it

Non è riuscito a trattenere le lacrime nel ricordare il periodo trascorso con Walter Gualtiero Bassi, il maratoneta morto in montagna a Cimbergo, «perché dentro di me qualcosa oggi (ieri, ndr) si è rotto, lui è morto sulla sua amata montagna a soli 59 anni, io invece sono arrivato a 82...». Il dottor Gabriele Rosa, uno dei più grandi allenatori a livello mondiale sulle corse a lunga distanza, non riesce a terminare la frase perché il dolore per la perdita è troppo forte, «una scomparsa dolorosa»