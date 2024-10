Mandato d’arresto internazionale: in cella imprenditore bresciano

L’Uruguay contesta reati societari e chiede all’Italia l’estradizione di un 61enne di Edolo

2 ' di lettura

La Procura generale di Brescia deve fornire il proprio parere sull’estradizione © www.giornaledibrescia.it

I contorni della vicenda sono ancora da chiarire perché manca buona parte degli atti giudiziari. Di certo al momento c’è l’arresto, eseguito venerdì a Treviglio, nella Bergamasca, e convalidato ieri dai giudici della Corte d’appello di Brescia competenti in materia di estradizione. In manette è finito Fabio Balzarini, imprenditore 61enne originario di Edolo, in Vallecamonica, residente ufficialmente in Svizzera e che si occupa di import ed export di bestiame. Su di lui pendeva un mandato di arre