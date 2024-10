Maltempo in Emilia, Simone Farinelli è stato travolto dalla piena

Il ventenne si trovava in auto con il fratello, che si è salvato. Originario della Valle Camonica, viveva a Ozzano

Non è riuscito a scendere dall’auto, trascinata dalla furia dell’acqua e del fango del torrente, esondato a causa dell’ennesimo episodio di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna, in modo particolare la provincia di Bologna. Non è riuscito a mettersi in salvo come ha fatto, invece, il fratello maggiore che era seduto accanto a lui, alla guida del veicolo. Maltempo in Emilia-Romagna, in campo anche i soccorritori bresciani La dinamica Per Simone Farinelli, 20enne residente a Ozzano dell’Emilia