Malori nel giorno di Pasquetta, due ragazzi di una comitiva finiscono in ospedale

È finita in ospedale la Pasquetta per due giovani di una comitiva di ventenni che aveva trascorso la giornata in Alta Vallecamonica. L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri a Ponte di Legno dove un gruppo di ragazzi ha chiamato i soccorsi lamentando problemi intestinali.

Al momento viene esclusa l’intossicazione alimentare ma saranno gli accertamenti in ospedale a chiarire cosa sia accaduto. Le condizioni dei due ricoverati non sarebbero gravi. Oltre al personale medico, sul posto sono arrivati anche i carabinieri che stanno verificando cosa sia accaduto alla comitiva di ragazzi.