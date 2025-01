Malore in cantiere a Darfo, muore muratore al lavoro in una scuola

Un fatto tragico ha colpito il cantiere della scuola elementare e media Ungaretti di via Ghislandi a Darfo, dove ieri mattina un muratore di 54 anni è stato vittima di un attacco cardiaco. L’uomo, Gashi Farmir, di origine kosovara e residente a Rovato, era dipendente di un’impresa edile.

Il muratore che aveva nel tempo già avuto disturbi cardiaci, stava lavorando, quando si è improvvisamente accasciato a terra, suscitando immediata preoccupazione tra i colleghi e le persone presenti nel cantiere dove si stava eseguendo un intervento di messa a norma sismica.

I compagni di lavoro hanno prontamente cercato di prestargli soccorso. Sono stati avviati tempestivamente i tentativi di rianimazione, in attesa dell’arrivo dei soccorsi medici. Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi, il 54enne non ce l'ha fatta. La notizia si è sparsa in breve e la comunità di Darfo è stata profondamente colpita dalla notizia della morte del lavoratore.

Il pensiero è andato alla famiglia del muratore e ai suoi colleghi, ai quali la comunità si è stretta in un abbraccio solidale. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Breno per gli adempimenti di rito.