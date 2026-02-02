Malore al volante a Calcinato, muore 74enne

Ha avuto un malore alla guida e si è accasciato sul volante. Così è morto stamattina un 74enne a Calcinato. Vittima probabilmente di un attacco cardiaco, per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Desenzano e un'ambulanza seguita da un’auto medica. Per l'uomo è stato constatato il decesso sul posto.