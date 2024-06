Malore al mercato di Ponte di Legno: morto Antonio Tira, ambulante di 39 anni

C’è tanta tristezza, a Berzo Demo come in tutta l’alta Valcamonica, per l’improvvisa scomparsa di Antonio Tira, giovane papà di 39 anni mancato oggi al Civile di Brescia. Come ogni mattina, Antonio era partito presto da casa per partecipare a uno dei mercati camuni, nei quali apriva la sua bancarella di articoli per la casa.

Oggi si trovava a Ponte di Legno quando, poco dopo le dieci, si è sentito male, si è accasciato e non ha più risposto. In piazzale Cida si sono portate l’ambulanza dei Volontari di Ponte e l’eliambulanza da Bolzano, che ha caricato l’uomo e l’ha portato in città. In ospedale, nonostante i tentativi per salvargli la vita, il cuore di Antonio ha purtroppo ceduto.

Per lui, pieno di vita, allegria e con un cuore grande, sono state avviate le procedure per il prelievo degli organi, in un grande gesto di amore e generosità della famiglia. La notizia della scomparsa di Antonio ha gettato nello sconforto molte comunità valligiane, dov’era conosciuto per la sua attività e per i tanti amici.

A Berzo Demo è il secondo episodio, in un mese e mezzo, di scomparsa di un giovane per un malore improvviso: il 13 aprile era mancato il 46enne Ivan Toloni. Antonio Tira lascia la compagna Verilde, la figlia di 1 anno, la sorella Chiara e la mamma Madda.