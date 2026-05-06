Torna il «Maggio brenese»: un mese tra arte, motori e sapori

Il mese di maggio a Breno si conferma ancora una volta uno dei momenti culturali più attesi dell’anno , capace di trasformare il paese in un centro di incontri e tradizione. Torna il Maggio brenese, rassegna che sino al 2 giugno propone un calendario ampio e articolato, costruito grazie alla collaborazione tra Comune, proloco e associazioni locali.

La rassegna, ormai consolidata, coinvolge tutte le fasce d’età, dimostrando la vitalità del tessuto locale . Dopo i mercatini di arte e ingegno di domenica, appuntamento mensile che ha da poco festeggiato i 15 anni di attività, il programma prosegue, sabato alle 16, con la riapertura del parco Valverti , uno spazio verde dedicato soprattutto ai bambini e alle famiglie, ma anche a chi cerca uno spazio ombreggiato dove trascorrere una pausa pranzo o un momento di relax. Tra le iniziative di maggior rilievo spicca la 50esima edizione del Premio d’arte città di Breno , ospitato nella chiesa di Sant’Antonio fino al 2 giugno, con esposizioni di pittura e ceramica che valorizzano artisti e creatività.

Territorio

Accanto a questo, trovano spazio iniziative di scoperta del territorio come «Sguardi su Breno», visite guidate che accompagnano cittadini e turisti, e momenti dedicati alla convivialità, come la festa di Maria Ausiliatrice a Mezzarro, con celebrazioni religiose, stand gastronomici e intrattenimento musicale.

Il culmine della rassegna è previsto nell’ultimo fine settimana di maggio, quando il centro storico si animerà con l’Open day delle associazioni, evento diffuso tra vie e piazze per conoscere il lavoro del volontariato locale, con stand, laboratori e dimostrazioni. Nella stessa giornata torna anche «Spiedo nei cortili», appuntamento simbolo che attira ogni anno centinaia di partecipanti. A completare il weekend, la rassegna «Classica», che da tradizione porta auto e moto d’epoca nei cortili delle ville brenesi, trasformando il paese in un museo a cielo aperto. Gran finale il 2 giugno, con le premiazioni del Premio d’arte e il concerto della banda civica in piazza Mercato.

I valori

«Breno è pronto per accogliere tanti visitatori - afferma l’assessore al Turismo Matteo Corani -, anche quest’anno il Maggio brenese offre un ricco calendario, con eventi più storici e della tradizione intrecciati a proposte nuove. Tanti gli appuntamenti, rivolti a tutti, che sapranno trasmettere il valore di Breno e della nostra comunità».