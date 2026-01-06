Lotteria Italia, il biglietto da 5 milioni venduto a Roma

È stato venduto a Roma il biglietto vincente da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. Tra i cinque premi di prima fascia, ben tre vengono dalla provincia della Capitale. Nessuno di questi tocca la provincia di Brescia: l’ultimo precedente risale a due edizioni fa, quando un biglietto venduto a Roncadelle aveva garantito al suo acquirente una vincita da 1,5 milioni di euro.

I vincitori

Come da tradizione nella serata dell’Epifania sono stati estratti i premi della Lotteria Italia. L’estrazione è avvenuta nella sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai a Roma e i biglietti vincenti della prima categoria, quelli appunto milionari, sono stati annunciati nella puntata speciale di Affari Tuoi, la trasmissione condotta da Stefano De Martino su Rai 1.

Questi i vincitori:

Il primo premio da 5 milioni di euro è stato assegnato al tagliando T270462 venduto a Roma.

è stato assegnato al tagliando T270462 venduto a Roma. Il secondo da 2,5 milioni è andato al tagliando E334755 venduto a Ciampino;

Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto L430243 venduto a Quattro Castella;

Il quarto premio da 1,5 milioni è andato al biglietto D019458 venduto a Jerzu;

Il quinto da 1 milione di euro è stato vinto dal tagliando Q331024 venduto ad Albano Laziale.

I premi

Come spiegato dal direttore giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Mario Lollobrigida, nel corso della trasmissione, i premi quest’anno sono stati 306, compresi i cinque milionari, rispetto ai 285 dell’edizione precedente. Per un importo complessivo di 22.688.000 euro. Per la seconda categoria sono 30 premi da 100mila euro, per la terza categoria 60 premi da 50mila euro e per la quarta categoria 210 premi da 20mila euro.

A questi devono essere aggiunti le 78 vincite già assegnate durante le puntate di Affari Tuoi.

Novità della Lotteria Italia 2025 è l’assegnazione di un premio speciale di 300.000 euro, che è andato al biglietto Serie M 291089 venduto ad Auronzo di Cadore provincia di Belluno. L'estrazione è avvenuta sempre su Rai 1, in anteprima rispetto a quella finale.

I numeri in Lombardia

Erano 15 anni che non si registrava un numero così elevato di biglietti venduti. Secondo i dati elaborati da Agimeg, quest’anno sono stati venduti circa 9,6 milioni di tagliandi, un milione in più rispetto all’anno scorso. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in Lombardia sono stati staccati 1,4 milioni di biglietti (+8%): Milano leader con oltre 612mila biglietti. Brescia è al secondo posto con 166.460 tagliandi, in crescita dell'8,7%, mentre sull'ultimo gradino del podio c'è Bergamo a quota 128.860 (+8,3%).

Boom di vendite a Lodi, con una crescita del 44,8%, trainata dal primo premio dell’edizione 2024 conquistato proprio nella provincia lodigiana a Somaglia: staccati 45.380 biglietti. Buon risultato anche a Varese con 102.620 tagliandi (+8,8%). Seguono le province di Monza e Brianza con 99.880 biglietti (+16%) e Como con 67.120 (+11,4%). In provincia di Pavia sono stati staccati 56.720 biglietti (+4,3%) e in quella di Mantova 41.000 (+8,2%). Seguono Cremona, con 38.260 (7,6%) e Lecco a quota 32.620 (+1,3%). Chiude Sondrio con 16.920 (+9,7%).