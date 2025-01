Lorena Pasquini ad Auschwitz: «Memoria e pace universale»

«Faccio fatica a trovare le parole, sono molto emozionata»: sono le prime parole di Lorena Pasquini, l’anima di «Un treno per Auschwitz», che ieri ha partecipato, tra i pochissimi italiani, alla cerimonia per gli 80 anni dalla liberazione del campo. «È stata una commemorazione toccante, sobria e rispettosa - continua ancora con la voce rotta - incentrata sul racconto dei superstiti. C’era tutto il mondo».

A creare «un impatto fortissimo» e coinvolgimento è stato il fatto che il tendone sotto il quale si è svolta la cerimonia di commemorazione è stato montato attorno alla porta di Birkenau, un abbraccio a uno dei simboli dello sterminio ai cui piedi è stata installata una moquette sulla erano proiettato dei binari.

«Erano presenti 50 superstiti - continua Pasquini che in 20 anni ha portato migliaia di ragazzi nel campo di sterminio polacco - e altre 3mila persone in tre settori equamente divisi: mille autorità, mille persone delle istituzioni culturali, dove mi trovavo io, e mille persone comuni che hanno chiesto di partecipare». «Durante la cerimonia - continua - è stato recitato il kaddish e una preghiera per tutte le confessioni. Un messaggio di pace universale». E aggiunge: «Non mi aspettavo tanta cura e sobrietà, senza i discorsi delle autorità».

La memoria, come ha dimostrato Pasquini in questi 20 anni nei quali ha organizzato «Un treno per Auschwitz», si fa tutti i giorni, tutto l’anno. Per questo, il 5 febbraio prossimo, il nostro quotidiano ha organizzato, in Sala Libretti, un incontro con l’archivista e la Fondazione Asm che l’ha sostenuta in questo progetto. Un’occasione per fare il punto su questi 20 anni di attività e aprire un’altra pagina importante.