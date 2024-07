Lite con coltelli fuori dalla discoteca a Lonato, un ferito grave

Cinque ragazzi sono stati feriti, uno dei quali in modo grave, attorno alle 4 nel piazzale della discoteca Biblò Club di Lonato, in via Monico. Sull’accaduto sono al lavoro i carabinieri di Desenzano.

Sembra che la lite sia scoppiata tra alcuni nordafricani e dei senegalesi e che siano intervenuti anche dei sinti. Non è chiaro quali fossero le parti, ma i magrebini avrebbero estratto dei coltelli per colpire i rivali prima di fuggire.

Sono in corso le indagini per identificarli.