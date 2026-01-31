Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

L’intelligenza artificiale sbaglia nell’atto giudiziario: un caso a Brescia

Andrea Cittadini
«La diffusione dell’intelligenza artificiale non può e non deve essere evitata, ma deve essere regolata e applicata con competenza, ragionevolezza e nei limiti di legge», ha detto il presidente dell’Ordine degli avvocati Giovanni Rocchi
Giovanni Rocchi, presidente Ordine degli avvocati di Brescia
Giovanni Rocchi, presidente Ordine degli avvocati di Brescia
AA

Quando l’intelligenza artificiale sbaglia. E in un atto giudiziario finiscono dati non veri. È accaduto anche a Brescia.

«Proprio nei giorni scorsi anche al nostro Consiglio di Disciplina è stato segnalato, per
quanto mi consta per la prima volta, un caso di allucinazioni Ai in un atto giudiziario. La
verifica umana resta imprescindibile», ha detto l’avvocato Giovanni Rocchi, presidente dell’Ordine degli avvocati di Brescia nel suo intervento durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario.

«La diffusione dell’intelligenza artificiale – ha aggiunto Rocchi – non può e non deve essere evitata, ma deve essere regolata e applicata con competenza, ragionevolezza e nei limiti di legge, a tutela dei diritti dei cittadini e nel rispetto della nostra Costituzione. Per questo è essenziale
che magistrati e avvocati sviluppino una cultura comune su questi strumenti».

Allucinazioni AI

In ambito di intelligenza artificiale, con allucinazioni si indica una situazione molto precisa: quando un sistema di AI genera informazioni che sembrano corrette, ma in realtà sono false, inventate o non verificabili.

Un’allucinazione può essere, per esempio: una fonte che non esiste, una data sbagliata, una citazione inventata, un fatto storico mai avvenuto, un nome o un ruolo attribuito a una persona che non lo ha mai avuto. E, in in ambito giudiziario, una sentenza inventata

Nel contesto giudiziario le allucinazioni dell’AI sono particolarmente pericolose perché possono produrre errori su persone reali, procedimenti reali e fatti penalmente rilevanti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
atti giudiziariintelligenza artificialeAIGiovanni Rocchi
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario