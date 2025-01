Leolandia cerca oltre 200 dipendenti: al via la selezione

Leolandia, il celebre parco divertimenti situato alle porte di Bergamo, dà il via a una campagna di reclutamento per il 2025. Sono oltre 200 le posizioni aperte, suddivise in nove macroaree che spaziano dal customer care alla ristorazione, passando dagli spettacoli alla manutenzione del parco, fino a ruoli nell’area marketing, vendite e sviluppo.

Le posizioni

Leolandia cerca molti profili: operatori per le giostre, addetti al servizio di vigilanza, impiegati per l’assistenza ai clienti, personale per i giochi a premio, tecnici manutentori, mascotte e personale per la ristorazione. Ci sono posizioni aperte anche per ruoli qualificati: un geometra per l’ufficio tecnico, un tecnico IT junior, un responsabile per la pulizia e manutenzione del parco e uno stage in area marketing e Crm.

Un aspetto distintivo è la possibilità di candidarsi per la categoria «Prima esperienza lavorativa», con un percorso di selezione che permetterà di individuare l’attività più adatta a ciascuno sulla base di inclinazioni e talenti personali.

Benefit e flessibilità

Il parco propone flessibilità nei turni di lavoro, abbonamenti e ingressi gratuiti per amici e parenti, convenzioni con partner esterni e attività di team building per favorire la socializzazione tra colleghi. «L’obiettivo – spiegano dall’azienda – è quello di creare un ambiente di lavoro stimolante e divertente, che incentivi i giovani a proseguire l’esperienza lavorativa nel parco, riducendo la rotazione del personale stagionale e offrendo una prospettiva di impiego stabile».

Il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira, sottolinea l’importanza di un approccio moderno al mercato del lavoro: «Il mercato del lavoro è cambiato ed è necessario che le aziende tengano in considerazione la domanda di benessere e di realizzazione individuale che oggi è imprescindibile per le nuove generazioni».

Candidature online

Le selezioni sono già aperte e le candidature possono essere inviate attraverso il portale dedicato.