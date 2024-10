L’economista Giraudo: «Prezzi alti? Colpa di post Covid, clima e guerre»

«Un pc però costa come dieci anni fa, ma le prestazioni sono decisamente migliorate»

2 ' di lettura

Per fare la spesa si spende sempre di più © www.giornaledibrescia.it

Alessandro Giraudo è un economista, professore di Geopolitica delle materie prime e Gestione dei rischi all’Inseec di Parigi. Professor Giraudo, perché i prezzi dei principali beni di consumo, come pane, pasta e caffè sono ancora così alti? Ci sono tre elementi da tenere in considerazione: la geopolitica, la logistica e il clima. C’è stata una pesante inflazione partita dopo il Covid, poi è arrivata la guerra in Ucraina che ha avuto un grande impatto sulla produzione dei cereali perché il bacino