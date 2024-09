Le biblioteche camune diventano poli innovativi per i giovani

A ottobre partirà il progetto Bibinhub con numerosi laboratori rivolti a ragazzi tra i 14 e i 25 anni

La biblioteca di Breno © www.giornaledibrescia.it

Le biblioteche, da sempre conosciute per il prestito libri, per l’organizzazione di eventi culturali e per le aule studio in cui è possibile andare a studiare, oggi in Vallecamonica si candidano a divenire poli di innovazione per i giovani. Partirà a ottobre il progetto Bibinhub, che prevede nove corsi di apprendimento gratuiti rivolti a ragazzi tra i 14 e i 25 anni nelle biblioteche e negli hub fuori dal contesto scolastico. Il progetto L’iniziativa è realizzata dalla Comunità montana attravers