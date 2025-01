Nel mondo del lavoro la figura più richiesta è il consulente di viaggio

Ogni anno la lista dei cosiddetti «lavori in crescita», ovvero le professioni che hanno visto un incremento maggiore, viene aggiornata. E all’inizio del 2025 l’elenco dei mestieri che saranno più richiesti è già stato diffuso. Nella top 10 in Italia figura oggi il consulente di viaggio (ma può essere indicato anche come travel consultant o agente di viaggio), l’ingegnere dell’intelligenza artificiale (indicato anche come artificial intelligence engineer o machine learning engineer), l’hr administrator, l’addetto alle prenotazioni e il liquidatore sinistri.

Specialisti

Mestieri poco diffusi eppure particolarmente richiesti dalle aziende. Le ultime cinque professioni più ricercate fanno riferimento al cyber security engineer (ingegnere della cybersicurezza), all’event specialist o event coordinator, al responsabile acquisti (in gergo anche detto procurement buyer o procurement specialist), al technical sales specialist e allo specialista marketing e comunicazione.

Profili differenti e compositi ma che ben rappresentano la direzione intrapresa dal mondo del lavoro e delle imprese italiane. I suddetti mestieri infatti sono strettamente legati ai cambiamenti in corso nella società: spostamenti, intelligenza artificiale, sicurezza, marketing. Nell’ultimo triennio, in particolare, sono i lavori connessi alla tecnologia e alla sicurezza ad aver registrato un forte incremento e secondo le analisi di settore saranno ancora molto ricercati.