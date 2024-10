Lavori ultimati alla palestra Pirandello

Nuova veste per la palestra Pirandello in via del Brolo in città, nel Villaggio Prealpino. I lavori, cominciati a luglio, sono terminati prima dell’inizio della scuola e hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione di gioco e della hall di ingresso. Costo dell’investimento circa 180 mila euro: «La scorsa estate abbiamo sistemato la copertura degli spogliatoi – ha ricordato l’assessore Alessandro Cantoni - . Per noi è stata una priorità visto che questa palestra la usano le scuole la mattina, società sportive il pomeriggio e anche i fruitori del centro anziani qui a fianco».

Il fondo della palestra è stato sostituito con una pavimentazione sportiva indoor: «Questa palestra – ha detto il presidente della San Filippo, Nicola Fiorin - è l’unico presidio sportivo rimasto a nord della città. È un luogo della comunità e fa parte di una serie di interventi che la partecipata sta facendo per tutelare e manutenere il patrimonio impiantistico sportivo cittadino».