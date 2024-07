A settembre scattano i lavori sulla strada per Vaghezza

Prenderanno il via a settembre i lavori per la messa in sicurezza e il consolidamento della strada che unisce Marmentino con la località Vaghezza.

L’intervento servirà a prevenire rischi di frane e smottamenti lungo la strada, frequentata da turisti e appassionati di sport e natura che la percorrono durante tutto l’anno: si tratterà di lavori di manutenzione straordinaria degli elementi di sostegno del versante e di consolidamento e regimazione delle acque per ridurre i processi erosivi.

Gli interventi, commissionati dall’Amministrazione comunale, avranno un costo totale di 500mila euro, finanziati dal decreto Pnrr del maggio 2023. «Si tratta di un contributo approvato nel mio precedente mandato da primo cittadino – ha spiegato il sindaco Ilario Medaglia –. I lavori saranno consistenti sia per importo sia per durata temporale: ci accompagneranno per qualche mese e richiederanno a tratti anche la chiusura della strada in alcuni punti. Pertanto organizzeremo un incontro con la cittadinanza a fine agosto o a inizio settembre per spiegare alla comunità i possibili disagi e chiedere la loro collaborazione».

La località Vaghezza conta infatti una decina di residenti ed è frequentata per questioni turistiche e venatorie durante tutto il corso dell’anno.

Le fasi

Tre saranno le diverse fasi dei lavori: pulizia e messa in sicurezza del versante, rimozione degli arbusti lungo il ciglio della scarpata con la messa in posa di una rete metallica, e infine la chiodatura a maglia della scarpata stessa.

Gli obiettivi, dichiarati da Sevat e condivisi dall’Amministrazione, saranno consentire il passaggio di due veicoli per la carreggiata, realizzare un nuovo muro, mettere in sicurezza il versante a monte, assicurare la corretta regimazione delle acque, sistemare il manto stradale ceduto e facilitare il rinverdimento di una scarpata franata.

«Questo si inserisce in una serie di interventi messi in campo per valorizzare la Vaghezza da un punto di vista sia ambientale sia turistico – ha chiosato Medaglia – e permettere di accedervi in sicurezza. Si tratta di una zona per noi molto importante, tanto che abbiamo altri progetti in cantiere per questa parte del nostro territorio».