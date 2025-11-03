Giornale di Brescia
Cronaca

Ciclista ucciso da auto pirata, è lo zio di Laura Pausini

L’uomo, 78 anni, è stato investito da un’auto pirata mentre era in bicicletta a Bologna
Una bicicletta (foto di archivio) - © www.giornaledibrescia.it
Una bicicletta (foto di archivio) - © www.giornaledibrescia.it
È Ettore Pausini, zio dalla cantante Laura, l'uomo di 78 anni che è stato investito e ucciso ieri da un'auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Bologna. Ne danno notizia le edizioni bolognesi di Repubblica e del Resto del Carlino.

L'uomo, originario di Solarolo (Ravenna) come la famiglia della cantante viveva a Bologna. È ancora caccia all'automobilista che lo ha investito ed è scappato senza prestare soccorso mentre si trovava sulla sua bicicletta in via degli Stradelli Guelfi, alla periferia est della città.

