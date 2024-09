L’alta Valcamonica fa il boom ad agosto: rifugio contro il caldo

Giuliana Mossoni

A causa delle estati bollenti in città, molti turisti decidono di salire di altitudine anche all’ultimissimo minuto: tante le prenotazioni last minute

Una stagione partita decisamente (ma decisamente) male e un prosieguo da incorniciare. L’estate in alta Vallecamonica sembrava, tra giugno e luglio, non voler iniziare mai, con i comignoli che hanno fumato tra Edolo e Ponte di Legno sino alla prima settimana di luglio, quando faceva ancora piuttosto freddo. Poi l’estate ha iniziato lentamente a fare capolino, sino a scoppiare, con caldo record, anche in quota. E la nota equazione «città roventi, montagne stracolme» ha funzionato anche stavolta.