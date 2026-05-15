La prima Giornata nazionale contro il bodyshaming: utile o superflua?

Le ferite dell'infanzia, ammette, «non si chiudono mai del tutto, si imparano a portare». Ma è proprio da quelle ferite, e dal ricordo del bambino che è stato, che il presidente del Cnel, Renato Brunetta, ha tratto la spinta per sostenere fin dal primo giorno la legge – promossa dall’onorevole Martina Semenzato – che istituisce il 16 maggio come Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone (bodyshaming).

L’appello ai media e alla società Brunetta ha voluto condividere una riflessione intima e potente, parlando «con la voce di chi ne sa qualcosa». Sebbene la sua biografia e le «spalle larghe» lo abbiano protetto nel corso della vita e della carriera politica, il presidente del Cnel sottolinea come la lotta alle discriminazioni legate al corpo sia un dovere civile.