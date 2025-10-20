«La musica che fa bene», il 1° novembre il concerto per la ricerca sulla Sla

Una serata speciale dedicata all’intrattenimento e alla solidarietà per far capire a tutti che «La musica fa bene». La data da segnare in agenda è quella del primo novembre: alle 21 l’Auditorium San Barnaba di Brescia ospiterà un concerto a sostegno della ricerca scientifica sulla Sla, organizzato da Viva la Vita Italia Onlus.

Sul palco

Sul palco si esibirà la band Pino Daniele Experience-The Tribute, che farà rivivere i brani più celebri e amati del grande cantautore napoletano. Sarà una serata speciale con la partecipazione straordinaria di Piergiorgio Cinelli come special guest.

L’evento è patrocinato dal Comune e da AriSLA, la Fondazione italiana di ricerca per la sclerosi laterale amiotrofica. I biglietti costano 15 euro e sono disponibili in prevendita su Liveticket. Informazioni e prenotazioni: Nicola 3665285088.

L’attività di Viva La Vita Onlus Italia – ricordiamo – consiste nel raccogliere ed erogare fondi a favore della ricerca sulle patologie neurodegenerative. L’associazione mira anche ad aumentare le conoscenze sulle malattie e a sensibilizzare il pubblico.