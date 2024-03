La Coppa delle Alpi 2024 diventa un grand tour di 5 giorni

È stata presentata la quarta edizione della Coppa delle Alpi che quest’anno valica anche i confini dei canonici tre giorni di gara per diventare un Grand Tour di 5 giorni.

A partire da Trieste il 28 aprile, gli equipaggi delle 30 auto storiche in gara attraverseranno l’intero arco alpino da Est a Ovest, prima di raggiungere il traguardo finale il 4 maggio a Courmayeur dopo 1.800 chilometri. A loro si aggiungeranno dieci equipaggi composti da figure di riferimento dei cinque macro temi affrontati nelle diverse giornate (agricoltura, artigianato, cultura, energia e turismo).

«È un’edizione insolita sia per il periodo, visto che di solito la facciamo a febbraio-marzo, sia per il percorso, che sarà distribuito su oltre 1.800 chilometri, che per la quantità di comunità che incontreremo – ha spiegato l’amministratore delegato di 1000 Miglia srl Alberto Piantoni –. Attraverseremo tutte le sette regioni alpine (Slovenia, Austria, Germania, Svizzera, Liechtenstein, Francia e Italia), incontreremo a pranzo e a cena tutte le piccole comunità per farci raccontare come rispondono alle sfide del loro territorio».

L’edizione di quest’anno, infatti, oltre a cambiare veste e durata prevede soprattutto il progetto «Il Grande Viaggio Alpino» che porta la filosofia più recente della Freccia Rossa anche sulle Alpi. L’iniziativa consiste in un percorso di riflessione per rappresentare le trasformazioni socioeconomiche, antropologiche e ambientali della macroregione alpina.

«Questa è un’edizione unica nella quale si unisce la competizione agonistica della gara di regolarità con quello che abbiamo chiamato “Il Grande Viaggio Alpino” – ha sottolineato la presidente di 1000 Miglia srl Beatrice Saottini –. Incontreremo località, comunità e tipicità cercando di portare la vera essenza e le best practices di ogni territorio che attraverseremo».