Kate Middleton: «Sono in remissione dal cancro»

La principessa del Galles, Kate, è «in remissione dal cancro».

Lo ha annunciato lei stessa, sulla base delle indicazioni dei medici, a margine di una visita nell’ospedale di Londra in cui nei mesi scorsi è stata sottoposta a una pesante chemioterapia.

L’annuncio

«Volevo cogliere l'opportunità per ringraziare The Royal Marsden per essersi preso così bene cura di me durante l'ultimo anno», ha scritto su Instagram. «Un sentito grazie va a tutti coloro che sono stati al mio fianco e a quello di William, in silenzio, mentre affrontavamo tutto questo. Non avremmo potuto chiedere di più. Le cure e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio periodo da paziente sono stati eccezionali».

Nel suo ruolo di Joint Patron of The Royal Marsden, ha aggiunto, «la mia speranza è che, supportando la ricerca innovativa e l'eccellenza clinica, nonché promuovendo il benessere dei pazienti e delle famiglie, possiamo salvare molte più vite e trasformare l’esperienza di tutte le persone colpite dal cancro. È una grande liberazione essere ora in remissione e rimango concentrata sulla guarigione. Come chiunque abbia affrontato una diagnosi di cancro sa, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità. Tuttavia, guardo con entusiasmo all’anno che mi aspetta. C’è molto da aspettarsi. Grazie a tutti per il continuo supporto».