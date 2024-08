Judo, il bresciano Ezio Gamba lascia la Federazione russa

Il bresciano Ezio Gamba, leggenda del judo, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca 1980 e argento a Los Angeles ‘84, si è dimesso da coordinatore tecnico delle nazionali russe (ruolo per il quale aveva un contratto fino al 2028) e si candiderà ora alla presidenza della Fijlkam, la Federazione italiana. Nella sua lunga esperienza moscovita Gamba è stato anche maestro di Putin che nel 2016 gli concesse la cittadinanza russa per meriti sportivi.

Gamba sul tatami con il presidente Russo - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

«Mi sento completamente rigenerato e pronto ad una nuova avventura, insieme a tutti coloro che vorranno darmi la loro fiducia». Queste le parole di Gamba, che rivolge poi un invito agli sportivi. «Chiedo a tutti coloro che in questi anni hanno pensato di volersi allontanare dal nostro mondo per vari motivi di condividere con me questa strada: sono certo di essere la persona giusta, capace di prendersi la responsabilità che la direzione e la gestione di una federazione così importante richiedono».

Il futuro

L'oro di Mosca, parla di «riavvicinamento all'Italia» dopo la malattia che lo ha colpito quattro anni fa («la prova più difficile»), e si dice «convinto che ciascuno dei nostri settori, judo, lotta, karate, insieme al ju jitsu e a tutte le discipline associate, già disponga di persone capaci oneste, che consentano di prevedere almeno due cicli olimpici di lavoro: confido pertanto nel supporto di tutti coloro che pensano che sia il momento opportuno per intraprendere insieme a me questo percorso, con il contributo di nuove idee e competenze diversificate».

«Il judo e questa federazione mi hanno dato tanto e ora, insieme a voi, è giunto il momento di ricambiare – conclude Gamba –. Costruiamo insieme il nostro futuro»