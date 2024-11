Jacobs riabbraccia il padre che non vedeva da 30 anni

Una Festa del ringraziamento speciale per Marcell Jacobs. Il campione di atletica ieri ha riabbracciato il padre Lamont, che non vedeva da 30 anni, e il momento commovente è stato immortalato dalla madre Viviana Masini. All’incontro, che è stato a Kingsland in Georgia, ha preso parte anche la moglie di Jacobs, Nicole Daza, con i loro due figli.

«Questo è il risultato della pazienza e dell’amore verso un ideale di famiglia e nel credere che tutto è possibile – ha scritto la mamma del campione nel post sul suo profilo Instagram –. Oggi più che mai credo nei miracoli, piena di gioia e lacrime. Se accettiamo le scelte degli altri e aspettiamo tutto torna».

Lamont Jacobs con i nipoti, il figlio Marcell e la nuora Nicole - Foto Instagram

Un’attesa lunga trent’anni, iniziata nel 1994, quando poco dopo la nascita di Marcell a El Paso, in Texas, i due genitori si separarono e madre e figlio si trasferirono a Desenzano del Garda, dove il futuro campione olimpico di atletica ha mosso i primi passi in pista. Marcell per anni non aveva avuto contatti con il padre, al quale si è riavvicinato nell’ultimo periodo.

«L’universo continua a sostenerci nei nostri desideri» ha concluso Viviana.