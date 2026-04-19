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Iran, Trump: «I miei negoziatori verso Islamabad, domani le trattative»

Lo ha riferito il presidente Usa su Truth. Ad Abc ha parlato anche di pace: «Accadrà. In un modo o nell'altro. Con le buone o con le cattive. Accadrà»
Donald Trump - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Donald Trump - Ansa © www.giornaledibrescia.it
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«Ieri l'Iran ha deciso di sparare colpi di arma da fuoco nello Stretto di Hormuz, violando completamente il nostro accordo di cessate il fuoco! Molti proiettili erano diretti contro una nave francese e una nave mercantile del Regno Unito. Non è stato un bel gesto, vero? I miei rappresentanti si recheranno a Islamabad, in Pakistan, domani sera per i negoziati».

Lo scrive il presidente Usa Donald Trump sul suo social Truth.

Lo stesso leader della Casa Bianca ha riferito ad Abc che l'Iran ha commesso una «grave violazione del cessate il fuoco, ma un accordo di pace ci sarà. Accadrà. In un modo o nell'altro. Con le buone o con le cattive. Accadrà», ha osservato ancora il tycoon. La delegazione americana in Pakistan sarà guidata dal vicepresidente JD Vance. A riportarlo sempre Abc citando l'ambasciatore americano all'Onu Mike Waltz.

«Stiamo offrendo un accordo molto equo e ragionevole, e spero che lo accettino perché, se non lo faranno, gli Stati Uniti distruggeranno ogni singola centrale elettrica e ogni singolo ponte in Iran. Basta con Mr Gentile! Crolleranno in fretta, crolleranno facilmente e, se non accetteranno l'accordo, sarà un onore per me fare ciò che deve essere fatto, ciò che altri presidenti avrebbero dovuto fare all’Iran negli ultimi 47 anni. È ora che la macchina di morte dell’Iran finisca!».

E ribadisce: «L'iran ha recentemente annunciato la chiusura dello stretto, il che è strano, perché il nostro blocco lo aveva già chiuso. Ci stanno aiutando senza saperlo e sono loro a rimetterci con la chiusura del passaggio, 500 milioni di dollari al giorno! Gli Stati Uniti non perdono nulla. Anzi, molte navi sono dirette proprio ora verso gli Stati Uniti, in Texas, Louisiana e Alaska, per fare rifornimento, grazie al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, sempre pronti a fare i ragazzi duri!».

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